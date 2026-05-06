Desde la Delegación Junín de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense invitan a participar del Concurso Literario “Memorias Mayores: 50 años, 50 voces”.

La propuesta está destinada a personas bonaerenses mayores de 60 años que deseen participar con sus escritos breves y cuya finalidad es la publicación de una antología sobre la temática.

Desde el organismo provincial informaron que la inscripción estará abierta hasta el 31 de mayo y que luego se seleccionarán 50 relatos breves que expresen las memorias de la última dictadura cívico-militar con el fin de conformar una antología que será publicada por la Editorial Me.Ve.Ju.

El certamen se realiza con el objetivo de promover la construcción de la memoria activa; y reflexionar sobre las implicancias sociales, económicas, culturales y políticas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, como aporte para la garantía de la no repetición y el fortalecimiento de nuestra democracia.

Cabe recordar que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel kicillof, decretó el 2026 como el “Año de los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura Cívico Militar”.

Buena recepción en Junín

Completando el informe, sobre el certamen, Ayelen Barile, coordinadora de la Delegación Junín de la Subsecretaría de DD.HH, expresó: “Estamos ante una nueva instancia de encuentro y participación. Estamos en la etapa de promoción del concurso y tenemos mucha expectativa en lograr buenos resultados”.

Añadió: “En líneas generales, venimos encontrando siempre respuestas positivas ante las distintas propuestas que surgen desde la subsecretaría. La participación y el compromiso de nuestros adultos mayores siempre han estado presentes”.

“En Junín, las personas mayores participan desde hace ya 5 años en todos los certámenes de Mayores con Derechos y este año el concurso está más pensado desde lo literario, a los fines de construir relatos de todos los pueblos y ciudades bonaerenses que permitan construir y reforzar su memoria colectiva local”, finalizó.