Milei mandó un proyecto a Diputados insistiendo con el recorte de la Zona Fría: en Junín las facturas de gas podrían subir hasta un 50%

El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, volvió a la carga con su plan de ajuste sobre el sistema energético a través de una iniciativa enviada por Luis "Toto" Caputo a la Cámara de Diputados este martes.

El proyecto insiste con la derogación de la Ley 27.637, una reforma que el oficialismo ya había intentado incluir en el Presupuesto 2026 y que ahora busca tratar de forma independiente para eliminar los beneficios geográficos por "Zona Fría".

Para Junín, esto representa un golpe económico inmediato: la ciudad dejaría de ser considerada zona protegida, eliminando los descuentos que hoy alivian las boletas de miles de familias frente a las bajas temperaturas.

En términos de costos, la quita de este beneficio se traduce en un incremento de entre el 30% y el 50% en el valor final de la factura para los usuarios residenciales de la ciudad. Actualmente, casi 30.000 hogares locales cuentan con esta bonificación que el Gobierno Nacional pretende limitar únicamente a la región patagónica, el departamento de Malargüe y la Puna. Para un usuario juninense, perder este subsidio significa pagar el costo pleno no solo del gas consumido, sino también de los cargos fijos, el transporte y la distribución, componentes que el Ejecutivo viene actualizando mensualmente.

La insistencia de la gestión de Milei se da en un contexto de fuerte presión tarifaria y busca, según el texto enviado, el sostenimiento de la "política económica de reducción del déficit fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas". Sin el paraguas de la Zona Fría, el impacto recaerá de lleno en la clase media juninense, ya que el nuevo esquema propuesto establece que los subsidios dejen de ser generales por zona y pasen a ser focalizados bajo el régimen SEF, solo para hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales.

Fuente lapoloticaonline