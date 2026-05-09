Tras un operativo cerrojo, la DDI de Junín atrapó a un prófugo por venta de drogas

En un operativo llevado a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, las autoridades lograron la detención de un hombre de 52 años que se encontraba prófugo de la justicia. El procedimiento tuvo lugar el pasado 30 de abril tras recibir un oficio de detención por una causa de comercialización de drogas.

El imputado enfrentaba un proceso judicial caratulado como «Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización». Gracias a las tareas de campo y el seguimiento realizado por los detectives de la DDI, se pudo establecer su paradero exacto dentro de la zona urbana de la ciudad, logrando interceptarlo en la zona de la calle Quintana y el Pasaje Santa Fe.

Luego de concretarse la captura y tras dar aviso al magistrado interviniente, se resolvió que el detenido permanezca alojado en las dependencias de la DDI. Su permanencia allí será temporal hasta que se habilite un cupo para su traslado definitivo a una de las Unidades Penitenciarias del distrito, donde deberá cumplir con los requerimientos de la justicia local por los delitos que se le imputan.

Fuente junin24