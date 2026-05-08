Tras los reiterados reclamos, el Municipio de Junín anunció que comprará la carpa para el complejo Santa Paula

Luego de sostener un firme reclamo por parte de nadadores, familias y docentes, el Gobierno de Junín confirmó que afrontará con recursos municipales la compra de la nueva carpa para la pileta climatizada del Complejo Santa Paula. Esta decisión busca dar una solución definitiva a la problemática que ponía en riesgo la práctica de la disciplina en el predio ubicado en calle Fusé 399, un espacio vital para el desarrollo deportivo, recreativo y formativo de cientos de vecinos de todas las edades.

Por otro lado, el anuncio se produce en medio de fuertes críticas de sectores sindicales como Udocba, desde donde señalaron que el reclamo por el uso de los fondos de financiamiento educativo lleva años sin ser escuchado. Los representantes gremiales denunciaron que el Municipio cuenta con millones de pesos que deberían haberse destinado a obras para el distrito, exigiendo explicaciones sobre el destino de ese dinero y acusando a la gestión de mantener a la comunidad educativa como "rehén" de una falta de inversión real. Según expresaron desde el sindicato, existe una contradicción entre el discurso oficial y las obras concretas, sosteniendo que para la actual administración la educación pública es vista como un gasto, mientras que para los trabajadores representa una inversión prioritaria que no puede esperar a las disputas políticas entre el Municipio y la Provincia.