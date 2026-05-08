La concejal de Fuerza Patria Junín, Clara Bozzano, opinó sobre el caso que involucra al actual jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Manuel Adorni; y en ese marco aseguró que “ya nadie puede negar la corrupción que existe en La Libertad Avanza”.

Expresó: “El caso de Adorni se suma a graves hechos de corrupción que ya conocemos, como los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vinculados a Karina Milei, la promoción de la estafa "$Libra", las irregularidades en el reparto de alimentos del Ministerio de Capital Humano, y el caso de los créditos millonarios del Banco Nación a funcionarios del Gobierno Nacional”.

Añadió: “Para quienes tenemos un contacto diario y directo con los vecinos y vecinas, ya nadie duda que estamos en presencia de un gobierno destructivo, insensible y corrupto”.

Completó: “El caso de Adorni es muy evidente, no hay una cuestión de operación de prensa como intentan decir, de hecho, el juez Ariel Lijo es quien investiga la compra de inmuebles, gastos millonarios en muebles, deudas de 65 mil dólares, viajes y muchos compromisos financieros sin documentación. Las pruebas son irrefutables, mientras la mayoría de los argentinos no llegan a fin de mes, Adorni acumula propiedades y viajes con el dinero de los argentinos”.

Por último, Bozzano señaló: “La Libertad Avanza se presentó ante el electorado como un partido anticasta y esa presentación terminó siendo la primera gran estafa. Lo que vino después ya lo sabemos, ajuste, endeudamiento, represión, odio y corrupción”.