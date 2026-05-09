“Fiorini y Petrecca vuelven a mentir para esconder su incapacidad de gestión”

La consejera escolar Cecilia Paolizzi salió al cruce de las declaraciones del intendente de Junín, Juan Fiorini, y del senador provincial Pablo Petrecca, quienes intentaron responsabilizar al Gobierno de la Provincia por la situación de la carpa del Complejo Santa Paula.

“Vuelven a mentirle a los vecinos de Junín. La realidad es que tuvieron que ser expuestos públicamente y recibir críticas para decidirse a poner recursos en la reparación de la carpa. Durante mucho tiempo miraron para otro lado mientras el problema se agravaba”, afirmó Paolizzi.

En ese sentido, remarcó que los fondos destinados a la obra provienen del Fondo de Financiamiento Educativo, es decir, recursos que envía la Provincia de Buenos Aires. “Quieren instalar un relato falso para confrontar políticamente con el gobernador Axel Kicillof, pero la verdad es que la Provincia sigue acompañando a Junín con recursos concretos mientras ellos se hacen los distraídos”, sostuvo.

La consejera escolar cuestionó además la actitud del oficialismo local: “Se presentan como víctimas, pero en realidad son los responsables de años de desidia y falta de gestión. Cada vez que hay un problema, buscan echarle la culpa a otro para ocultar su propia incapacidad”.

“Fiorini y Petrecca deberían dejar de priorizar sus negocios políticos personales y empezar a poner delante las necesidades reales de los vecinos de Junín. La educación, los espacios deportivos y las instituciones no pueden quedar rehenes de especulaciones partidarias”, agregó.

Finalmente, Paolizzi señaló que “cuando hay decisión política, los recursos aparecen. Lo que faltó durante todo este tiempo fue voluntad de gestión por parte del municipio. Menos marketing y más respuestas concretas para la comunidad”.