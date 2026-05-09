Junín se prepara para una nueva edición de la "Noche de los Museos" con más de 20 actividades gratuitas

El evento se desarrollará durante los días 15, 16 y 17 de mayo en todas las dependencias municipales. La propuesta incluirá más de 20 actividades con artistas locales e invitados, ofreciendo una dinámica participativa y gratuita para toda la comunidad.

La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín anunció oficialmente la realización de una nueva edición de la «Noche de los Museos», la cual tendrá lugar desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo. Esta iniciativa busca integrar a los vecinos con el patrimonio local a través de una grilla que abarca espectáculos musicales, charlas y muestras en sedes como el Museo MACA, MUMA, el Archivo Histórico y la Biblioteca Municipal, entre otros.

Durante el anuncio, las autoridades destacaron que el evento representa uno de los hitos más esperados del calendario cultural anual para el disfrute de las familias juninenses. En este sentido, se invitó a toda la comunidad a participar activamente de las jornadas, cuya información detallada con horarios y sedes ya se encuentra disponible para su consulta en las plataformas digitales oficiales del municipio.

Al respecto, Guillermo Paulucci, director de Cultura, manifestó que “estamos hablando del fin de semana de la semana entrante, donde vamos a tener una gran grilla de actividades, espectáculos musicales, charlas y muestras en todas las dependencias del área, como el MACA, MUMA, la biblioteca, el Archivo Histórico y el Tono Local”. Asimismo, el titular del área agregó: “Es un evento realmente muy lindo en el año que la gente siempre espera, por eso convocamos a toda la comunidad a acompañarnos en esta nueva edición”.

A su vez, Paulucci hizo hincapié en la importancia de este encuentro para la identidad local y remarcó: “Es fundamental que los vecinos se apropien de estos lugares, ya que son espacios que les pertenecen y que, durante estas tres jornadas, se transforman para ofrecer una experiencia distinta a través del arte y el encuentro”.

Complementando esta visión, el responsable de la cartera cultural concluyó destacando el esfuerzo organizativo: “Trabajamos para que cada sede, desde el MACA hasta el Archivo Histórico, brinde un entorno seguro y cálido para que la familia juninense pueda disfrutar de un evento que ya es una marca registrada de nuestra gestión cultural”.

Por su parte, Micaela Toscanini, coordinadora de Cultura, brindó detalles sobre la dinámica de las jornadas: “Proponemos esta novena edición con tres noches para recorrer en familia, ya que cada actividad está pensada para todo tipo de público y con entrada libre y gratuita”.

En relación al contacto con los expositores, Toscanini señaló que “es muy interesante tener a los artistas presentes para que, junto con el público, puedan generar una dinámica de expresiones experimentales, talleres y charlas, tanto en el auditorio del MUMA como en el Archivo Histórico”.

Finalmente, la coordinadora destacó la principal novedad de este año: “El sábado tendremos un recorrido por el patrimonio histórico-cultural desde el Museo Histórico hasta el MUMA, descubriendo la arquitectura de la ciudad para cerrar con una intervención de Diego Roca que incluye espectáculos circenses y propuestas gastronómicas”.

“Los invitamos a estar atentos a las redes sociales, donde desplegamos puntualmente toda la grilla con más de 20 propuestas y 15 artistas locales para que no se pierdan nada”, concluyó.

Fuente: Gobierno de Junín