Fiorini: “Encontré mi oportunidad en Junín”

Para Juan Fiorini, el concepto de "oportunidad" en Junín tiene un tinte muy personal. En sus recientes declaraciones a los medios locales TeleJunín y Democracia, el actual jefe comunal interino insistió en su deseo de convertir a Junín en una "ciudad de oportunidades". Sin embargo, para los sectores críticos, su propia llegada al sillón de calle Rivadavia es el ejemplo más claro de una oportunidad política facilitada por una estrategia de ingeniería electoral y lazos de parentesco.

Un peregrino sin raíces locales

Fiorini no oculta su origen foráneo. Durante su infancia, fue un "peregrino" que saltó de ciudad en ciudad debido al empleo de su padre, enfrentando constantes cambios de entorno y amistades. Fue Junín el lugar donde finalmente se asentó hace tres décadas. Aunque él argumenta que esta experiencia "le abre la cabeza" y le permite "valorar el arraigo", desde la oposición se señala que su ascenso no fue precisamente una construcción desde las bases vecinales tradicionales, sino una carrera acelerada bajo la sombra de su cuñado, Pablo Petrecca.

La herencia del cuñado: una jugada coordinada

La llegada de Fiorini a la intendencia no fue fruto de la casualidad, sino de un movimiento coordinado entre la "dupla" familiar. En junio de 2023, en una maniobra que despertó fuertes sospechas, Fiorini renunció a su banca como concejal cuando aún le restaban dos años de mandato (había asumido en 2021).

El objetivo de esta "insólita movida" fue presentarse nuevamente como primer concejal en la lista de ese mismo año. Esta estratégica renuncia y posterior reelección en el primer lugar de la lista fue la pieza clave para asegurar la línea de sucesión: al ser el primer concejal electo en 2023, quedó habilitado legalmente para asumir la intendencia interina cuando Pablo Petrecca dejara el cargo en diciembre de 2025 para jurar como senador provincial.

Hoy, con estos antecedentes, Fiorini busca ampliar su conocimiento en cada rincón de la ciudad, a base de "presencias" y "acompañamientos" a emprendiemientos y eventos locales. Su objetivo es ser el candidato de la "unidad" en Junín. Esto incluiría, al PRO, la UCR, el GEN, la CC y LLA.