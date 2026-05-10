Dirigentas del Movimiento Derecho al Futuro Junín se organizan hacia el MDF Mujeres y Diversidades

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que "en un contexto marcado por el ajuste económico, la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento de las desigualdades sociales, comenzó a tomar forma en distintos puntos del país una nueva convocatoria política impulsada desde el espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Bajo el nombre “Movimiento Derecho al Futuro Mujeres y Diversidades”, la propuesta busca consolidar una red federal con presencia territorial, también en ciudades del interior como Junín".

El documento fundacional del espacio plantea la necesidad de organizar a mujeres y diversidades frente a un escenario social que describen como crítico. Allí sostienen que “falta trabajo, no alcanza el salario, los cuidados recaen en soledad y se desfinancian políticas públicas”, advirtiendo que el impacto económico golpea especialmente sobre las mujeres.

"En ciudades como Junín, donde muchas familias atraviesan dificultades vinculadas al empleo informal, los cuidados y la caída del consumo, el foco está puesto en problemáticas cotidianas. Entre los principales ejes aparecen la autonomía económica, la redistribución de las tareas de cuidado, la participación política y la lucha contra las violencias de género", se indicó en el comunicado de prensa.

“El ajuste se mete en la vida cotidiana”, y los discursos intentan “convertir derechos en privilegios”. Frente a la crisis, esta construcción reivindica la organización comunitaria y pretende avanzar hacia una “democracia paritaria real”, ya que, pese a los avances legislativos, las mujeres y diversidades continúan subrepresentadas en muchos ámbitos de decisión.

La convocatoria, abierta a construir una alternativa política desde los territorios y las comunidades locales, continúa con un encuentro en la Sección electoral durante la próxima semana, y el encuentro provincial donde participarán representantes de todo el territorio bonaerense y de diferentes provincias argentinas, el próximo 15 de mayo a las 14.00 hs en Ensenada.