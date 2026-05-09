Vuelco en la intersección de las rutas 65 y 46: dos jóvenes de Baigorrita resultaron heridos

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado, alrededor de las 18:30 hs, en el cruce de la Ruta Provincial 65 y la Ruta Provincial 46, en jurisdicción de la Comisaría Junín Primera.

El siniestro

Por motivos que son materia de investigación, un vehículo Volkswagen Vento (dominio HEJ775) que circulaba en sentido ascendente, se despistó y terminó volcado sobre la zona de préstamo de la calzada. El rodado era conducido por Sebastián Fratamico, un joven de 22 años oriundo de la localidad de Baigorrita.

Al momento del vuelco, Fratamico viajaba acompañado por Franco Díaz, de 19 años, también domiciliado en la vecina localidad de Baigorrita.

Operativo y asistencia

De inmediato se hicieron presentes en el lugar efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Junín, el Destacamento de Morse y personal de la Comisaría Primera. Una ambulancia procedió al traslado de ambos jóvenes hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín, debido a que presentaban politraumatismos varios producto del fuerte impacto.

A pesar de la magnitud del accidente y del despliegue de las fuerzas de seguridad, el personal policial informó que el tránsito en la zona se mantuvo totalmente fluido, ya que el vehículo quedó fuera de la cinta asfáltica.

La causa fue caratulada inicialmente como "Lesiones culposas" y se espera el parte médico oficial para determinar la gravedad de las heridas de los involucrados. El operativo estuvo coordinado por el Jefe de la Zona Operativa Vial VIII, Comisario Mayor Néstor Caldiero.