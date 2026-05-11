En campaña: Fiorini mostró su costado “pet friendly” en una jornada por el Día del Animal

En medio de una agenda marcada por una fuerte presencia en redes y actividades públicas, el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, sumó en las últimas horas una nueva postal de cercanía: esta vez, rodeado de perros durante una jornada por el Día del Animal junto al Refugio de AJPA.

“Celebramos el Día del Animal con una nueva jornada de concientización, vacunaciones y castraciones junto a Refugio de Ajpa”, publicó Fiorini en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes junto a mascotas y vecinos.

La actividad incluyó vacunaciones, castraciones y recepción de donaciones para el refugio, además de una campaña de adopción bajo el lema “No compres, adoptá”.

Sin embargo, la publicación también volvió a mostrar una estrategia comunicacional cada vez más enfocada en la construcción de perfil público del dirigente del PRO, quien desde que asumió interinamente la intendencia multiplicó su exposición con recorridas, fotos de cercanía y presencia constante en redes sociales.