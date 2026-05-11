¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ciudad

En campaña: Fiorini mostró su costado “pet friendly” en una jornada por el Día del Animal

El intendente interino encabezó una jornada por el Día del Animal y volvió a mostrarse en redes sociales con una impronta cada vez más vinculada a la construcción de imagen personal.

Por Redacción

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 09:19

En medio de una agenda marcada por una fuerte presencia en redes y actividades públicas, el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, sumó en las últimas horas una nueva postal de cercanía: esta vez, rodeado de perros durante una jornada por el Día del Animal junto al Refugio de AJPA.

“Celebramos el Día del Animal con una nueva jornada de concientización, vacunaciones y castraciones junto a Refugio de Ajpa”, publicó Fiorini en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes junto a mascotas y vecinos.

La actividad incluyó vacunaciones, castraciones y recepción de donaciones para el refugio, además de una campaña de adopción bajo el lema “No compres, adoptá”.

 

 

 

Sin embargo, la publicación también volvió a mostrar una estrategia comunicacional cada vez más enfocada en la construcción de perfil público del dirigente del PRO, quien desde que asumió interinamente la intendencia multiplicó su exposición con recorridas, fotos de cercanía y presencia constante en redes sociales.