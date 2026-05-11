Tragedia en la ruta 188: un motociclista de 29 años murió tras ser embestido por un auto

Un motociclista de 29 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un violento choque con un automóvil sobre la Ruta Nacional 188, entre las localidades de Peña y Acevedo en la Ruta 188.

Según las primeras informaciones, por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Corolla y una motocicleta Gilera 110 protagonizaron una violenta colisión. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 6:00 y obligó a interrumpir parcialmente la circulación vehicular en el carril con sentido San Nicolás–Pergamino mientras trabajaban los equipos policiales y judiciales.