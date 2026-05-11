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Tragedia en la ruta 188: un motociclista de 29 años murió tras ser embestido por un auto

El siniestro fatal ocurrió este domingo por la mañana sobre la ruta 188, entre Peña y Acevedo. La víctima tenía 29 años y murió en el acto.

Por Redacción

Lunes, 11 de mayo de 2026 a las 17:12

Un motociclista de 29 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un violento choque con un automóvil sobre la Ruta Nacional 188, entre las localidades de Peña y Acevedo en la Ruta 188.

Según las primeras informaciones, por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Corolla y una motocicleta Gilera 110 protagonizaron una violenta colisión. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 6:00 y obligó a interrumpir parcialmente la circulación vehicular en el carril con sentido San Nicolás–Pergamino mientras trabajaban los equipos policiales y judiciales.