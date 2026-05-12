Operativos de seguridad rural en Junín: 15 infractores por caza furtiva y pesca ilegal

En los últimos días, una serie de llamados al Comando de Prevención Rural y a los sistemas municipales Ojos en Alerta y Tranqueras Conectadas puso en marcha un amplio despliegue policial en la zona rural de Junín. Los vecinos alertaron sobre la presencia de cazadores furtivos que, mayoritariamente a pie y acompañados por perros galgos, incursionaban en predios privados de las localidades de La Agraria, La Oriental y Laplacette.

Como resultado del arribo de los móviles policiales, se labraron un total de 15 actas de infracción en el ámbito jurisdiccional del puesto de avanzada local. Estos procedimientos se realizaron bajo el amparo de la Ley 10.081/83 del Código Rural de la provincia, dándose inmediata intervención al Ministerio de Desarrollo Agrario. Además, durante las interceptaciones, se procedió al secuestro del vehículo de uno de los implicados por carecer de la documentación obligatoria para circular, quedando este caso a disposición del Juzgado de Faltas local bajo la Ley de Tránsito 24.449.

En paralelo, y bajo los lineamientos de la Secretaría de Seguridad, se mantuvieron las recorridas preventivas en las inmediaciones de las lagunas del partido para combatir la pesca ilegal. En estos operativos se identificó a personas de fuera de la ciudad que ingresaban a los espejos de agua a través de campos privados sin el permiso de los propietarios. Por tal motivo, se confeccionaron las actas correspondientes por incumplimiento de la Ley Provincial de Pesca 11.477, con intervención directa de las autoridades ministeriales competentes.