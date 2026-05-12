Desmienten recortes educativos en la gestión de Massa

El referente de jóvenes del Frente Renovador por la Ciudad de Buenos Aires y estudiante de Derecho de la UBA, Felipe Romero, desmintió las versiones difundidas por el oficialismo sobre un supuesto recorte a la educación pública durante la gestión de Massa en el Ministerio de Economía. Al respecto, Romero aseguró que “es falso que Sergio Massa haya recortado la educación” y recordó que en 2023 “presentó una Ley de Financiamiento Educativo para llevar la inversión del 6% al 8% del PBI, incrementando además el presupuesto universitario para sostener el funcionamiento de las universidades nacionales”.

En este sentido, el referente explicó: “Es ridículo sostener que alguien que proponía aumentar la inversión educativa al 8% del PBI y reforzaba el financiamiento universitario, ‘recortaba’ al mismo tiempo la educación”. Y agregó: “La verdadera motosierra es la del gobierno actual que difunde mentiras para justificar su propio ajuste”.

A su vez, Felipe Romero señaló que Sergio Massa realizó “dos modificaciones en 2023 que no implicaron un recorte presupuestario” y precisó que las mismas “fueron de $50 mil millones, no de $70 mil millones como dicen desde el oficialismo”. En ese sentido, aclaró que “no fue un ‘recorte’ a las universidades, sino partidas no ejecutadas en tiempo y forma que luego se reasignaron sin afectar el funcionamiento universitario ni el aumento del financiamiento educativo”.

Finalmente, el referente de jóvenes del Frente Renovador explicó que “la mayor parte de las modificaciones correspondieron al programa ‘Conectar Igualdad’, debido a cambios en la fecha de entrega de notebooks por parte de las empresas proveedoras”, mientras que las partidas destinadas a infraestructura y mantenimiento “fueron menores y se compensaron con obras ejecutadas desde el Ministerio de Obras Públicas”. Además, remarcó que “durante la gestión pasada se llevaron adelante 607 proyectos de infraestructura del cuidado: 364 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y 12 hospitales modulares construidos en tiempo récord durante la pandemia, en paralelo a una política de fortalecimiento presupuestario para la educación pública”.