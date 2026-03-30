Arata se reunió con Florencia Saintout para fortalecer la agenda cultural en Junín y la región

La senadora provincial Valeria Arata mantuvo un encuentro con Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar miradas sobre el presente de la cultura en la provincia de Buenos Aires y proyectar políticas que impulsen su desarrollo en Junín y en la región.

Durante la reunión, ambas referentes dialogaron sobre los principales desafíos que atraviesa el sector cultural, la necesidad de acompañar a los trabajadores de la cultura y el rol fundamental del Estado en la promoción de espacios de participación, identidad y producción cultural.

“Fue un encuentro muy enriquecedor, donde pudimos compartir ideas y experiencias, pero sobre todo reafirmar la importancia de pensar la cultura como una política pública estratégica”, señaló Arata.

En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar en una agenda cultural con mirada local y regional: “Queremos construir una política cultural para Junín y toda la región que sea inclusiva, que potencie a nuestros artistas, a nuestras instituciones y que garantice el acceso a la cultura como un derecho”.

Además, la senadora Arata hizo hincapié en la importancia de fortalecer el vínculo entre la Provincia y el territorio: “Es fundamental acercar las políticas culturales de la Provincia a Junín, para que lleguen de manera concreta a nuestros espacios y trabajadores de la cultura. Pero también queremos que los gestores culturales de nuestra ciudad tengan más presencia en la agenda provincial, llevando su voz, sus proyectos y su enorme potencial creativo”.

Asimismo, remarcó la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos niveles del Estado: “Es clave trabajar de manera coordinada para generar más oportunidades, fortalecer los espacios culturales y acompañar el enorme talento que tenemos en cada rincón de nuestra provincia”.

El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que buscan consolidar propuestas y líneas de acción para el desarrollo cultural, promoviendo la identidad local, el acceso igualitario a bienes culturales y una mayor integración entre Junín y las políticas culturales provinciales.para fortalecer la agenda cultural en Junín y la región.

La senadora provincial Valeria Arata mantuvo un encuentro con Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de intercambiar miradas sobre el presente de la cultura en la provincia de Buenos Aires y proyectar políticas que impulsen su desarrollo en Junín y en la región.

Durante la reunión, ambas referentes dialogaron sobre los principales desafíos que atraviesa el sector cultural, la necesidad de acompañar a los trabajadores de la cultura y el rol fundamental del Estado en la promoción de espacios de participación, identidad y producción cultural.

“Fue un encuentro muy enriquecedor, donde pudimos compartir ideas y experiencias, pero sobre todo reafirmar la importancia de pensar la cultura como una política pública estratégica”, señaló Arata.

En ese sentido, destacó la necesidad de avanzar en una agenda cultural con mirada local y regional: “Queremos construir una política cultural para Junín y toda la región que sea inclusiva, que potencie a nuestros artistas, a nuestras instituciones y que garantice el acceso a la cultura como un derecho”.

Además, la senadora Arata hizo hincapié en la importancia de fortalecer el vínculo entre la Provincia y el territorio: “Es fundamental acercar las políticas culturales de la Provincia a Junín, para que lleguen de manera concreta a nuestros espacios y trabajadores de la cultura. Pero también queremos que los gestores culturales de nuestra ciudad tengan más presencia en la agenda provincial, llevando su voz, sus proyectos y su enorme potencial creativo”.

Asimismo, remarcó la necesidad de articular esfuerzos entre los distintos niveles del Estado: “Es clave trabajar de manera coordinada para generar más oportunidades, fortalecer los espacios culturales y acompañar el enorme talento que tenemos en cada rincón de nuestra provincia”.

El encuentro se enmarca en una serie de reuniones que buscan consolidar propuestas y líneas de acción para el desarrollo cultural, promoviendo la identidad local, el acceso igualitario a bienes culturales y una mayor integración entre Junín y las políticas culturales provinciales.