El Banco Hipotecario cierra mañana su sucursal en Junín y traslada la atención presencial a San Nicolás

La sucursal del Banco Hipotecario de Junín dejará de operar de forma definitiva en su histórica sede de la esquina de Arias y Saavedra. La decisión, que había sido anticipada por este medio en febrero y confirmada por la propia entidad financiera en marzo a través de sus canales oficiales, marca el fin de la atención física en la ciudad para avanzar hacia un modelo de terminales virtuales.

Desde la entidad bancaria emitieron un comunicado de tranquilidad para sus usuarios, detallando que no es necesario realizar ninguna gestión previa y que tanto las cuentas como las tarjetas de crédito y débito mantendrán su funcionamiento habitual a través de la aplicación móvil y el servicio de Home Banking.

“Queremos contarte que a partir del 15/05/2026 nuestra sucursal JUNÍN dejará de estar operativa“, expresa el mensaje del Banco, que agrega: “¡No te preocupes, no tenés que hacer nada! Podés continuar operando con normalidad con tus cuentas y tarjetas desde App BH y Home Banking” posteó la entidad en redes sociales.

Sin embargo, la reestructuración genera preocupación y malestar en la región. A partir del cierre, la sucursal asignada para resolver trámites que requieran presencialidad será la de San Nicolás, lo que obliga a los más de 5.000 clientes de Junín y de localidades vecinas a recorrer una distancia de 160 kilómetros para ser atendidos en una oficina física.

Como reflejo del rechazo a esta política de ajuste y tecnologización, los trabajadores de la sede local realizaron una medida de fuerza con un paro de actividades durante las últimas tres horas de atención. La protesta contó con el respaldo de la Asociación Bancaria a nivel nacional, en un intento por visibilizar el conflicto antes de que se consumara el cese definitivo de actividades.