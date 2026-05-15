Dictamen aprobado en Diputados: más de 30 mil juninenses están cada vez más cerca de perder el beneficio de la zona fría en las facturas de gas

La quita de los descuentos automáticos del 30% y 50% amenaza con golpear fuertemente el bolsillo de los usuarios residenciales y generará un incremento sustancial en el costo de vida familiar. El proyecto oficialista avanzó en comisiones y deja al interior bonaerense ante una inminente suba en el costo de la calefacción de cara al invierno.

Alerta roja en la provincia de Buenos Aires

La iniciativa del Poder Ejecutivo busca dar marcha atrás con la ampliación de la Ley 27.637 lograda en 2021. El plan oficial apunta a pasar de un esquema de subsidio geográfico a un sistema focalizado solo para la vulnerabilidad extrema y la Patagonia.

El impacto territorial será masivo si se convierte en ley, ya que cerca de 90 distritos bonaerenses perderán las rebajas automáticas. Esto significa que unos 800 mil hogares en la provincia dejarán de percibir los descuentos de manera inmediata. El alcance nacional del recorte también golpeará a cientos de miles de usuarios en Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El impacto directo en Junín

Con el dictamen ya aprobado en comisiones, el partido de Junín quedó en una situación de máxima vulnerabilidad ante este reordenamiento tarifario. Los crudos inviernos de la región ya no contarán con el amortiguador estatal para contener los costos de calefacción.

Se estima que la quita afectará directamente a más de 30 mil usuarios residenciales en el plano local. Los vecinos de ingresos medios y altos perderán el beneficio sin escalas, lo que obligará a reestructurar los presupuestos de miles de familias junienses para enfrentar las boletas de gas a tarifa plena.

El futuro de la ley en el Congreso

La Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, defendió la reforma argumentando que el Estado destina 500.000 millones de pesos a este esquema y que los recursos deben usarse de forma eficiente. El proyecto también incluye un apartado para la regularización de deudas eléctricas.

La moneda está en el aire de cara al debate en el recinto. El éxito o fracaso de la ley dependerá fundamentalmente del voto de las delegaciones legislativas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Las próximas semanas serán claves para el bolsillo de la región.