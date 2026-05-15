Aumento silencioso en Junín: los combustibles volvieron a subir este jueves y la nafta Súper ya cuesta $2.102

Las pizarras de las estaciones de servicio locales amanecieron con una actualización que, aunque mínima en porcentaje, marca el pulso de la economía regional y consolida un escenario cada vez más complejo para los usuarios de Junín. La petrolera de bandera YPF aplicó una suba que dejó un nuevo esquema de valores en la ciudad. La nafta Súper, que se comercializaba a $2.041, sufrió un salto que la ubicó en su valor actual por litro. Por su parte, la opción premium Infinia pasó desde los $2.241 previos, profundizando la brecha económica entre ambas alternativas.

El segmento del gasoil también sintió el impacto del ajuste en los surtidores de la zona. El combustible Diesel 500 se fijó en $2.307, mientras que la variante de mayor tecnología, la Infinia Diesel, escaló desde los $2.312 anteriores hasta alcanzar los $2.367 por litro. Según explicaron desde la compañía, este sistema de indexación permitirá mantener los precios estabilizados durante los próximos 45 días, absorbiendo las fluctuaciones generadas por el conflicto en Medio Oriente para luego recuperarlas de manera diferida.

Este movimiento de la empresa estatal suele traccionar de forma inmediata al resto de las operadoras del mercado como Shell y Axion. A pesar de este incremento, fuentes del mercado local y nacional coinciden en que el precio del combustible aún arrastra un atraso cercano al 15% respecto a la paridad de importación, lo que convierte a este período de estabilidad en una suerte de tregua temporal para los consumidores.

Sin embargo, para los juninenses se trata de un nuevo impacto directo a sus ingresos que ya acelera el cambio de hábitos, especialmente visible en el corredor de la Ruta 7. La diferencia de casi $200 por litro entre la nafta Súper y la de mayor octanaje está obligando a que cada vez más automovilistas opten por el combustible básico para recortar gastos. Además de la economía doméstica, este nuevo valor recalibra de inmediato el costo de la logística productiva en el interior bonaerense, afectando de manera directa los fletes y la estructura de costos del sector agropecuario regional.

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