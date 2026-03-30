Sindicato mercantil: 300 jubilados fueron agasajados en el Complejo del S.E.C.

Con la presencia de 300 jubilados mercantiles en el Complejo del Sindicato de Empleados de Comercio se realizó el tradicional encuentro entre afiliados, dirigentes y organizadores.

La jornada estuvo presidida por el secretario general del gremio, Federico Melo que fue recibiendo y saludando a las personas que se acercaron a compartir el mediodía del sábado con un almuerzo. Participaron jubilados activos e integrantes de la colonia de adultos mayores que se extendió más allá de las 16 hs con música, baile y diversión.



Federico Melo reseñó todas las actividades que realizan a los largo del año y remarcó el momento que pueden compartir en dos fechas claves en marzo y en septiembre, cuando se realiza el festejo del Día del Jubilado. El dirigente gremial ha hecho mucho hincapié en la necesidad quee tiene la tercera edad para socializar y acceder a los beneficios que ofrece el Sindicato de Empleados de Comrcio-