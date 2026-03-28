Junín: Cayó una banda de colombianos que robaba autos con inhibidores de señal

Tres sujetos de nacionalidad colombiana, dos hombres y una mujer de 32, 36 y 29 años, fueron aprehendidos por personal de la DDI Junín en orden al delito caratulado como Hurto agravado por la utilización de inhibidores de señal.

Un hombre de 39 años denunció, ante su ausencia, la sustracción de una mochila con documentación y un bolso que contenía una computadora del interior de su camioneta Nissan Frontier que había dejado estacionada en el restaurante La Carpa, sobre la Ruta 7.

En la causa intervino la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial de Junín. Al tomar intervención en el caso, detectives de la DDI, a fines de establecer la autoría de los hechos, realizaron tareas investigativas con análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

Se logró establecer que uno de los sujetos, tras cometer el ilícito con inhibidor de señal, se fugó en sentido a CABA a bordo de un automóvil marca Ford modelo Fiesta color champagne. Solicitando colaboración a la División de Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, se logró interceptar al vehículo utilizado en el hecho, en el cual viajaban las tres personas colombianas.

Realizando la requisa del auto, se procedió al secuestro de los siguientes elementos: automóvil en cuestión, 6 teléfonos celulares, una notebook marca Lenovo, dos inhibidores de señal y dinero en efectivo en pesos, dólares, euros, pesos uruguayos, pesos chilenos y pesos colombianos.

Los sujetos fueron aprehendidos. Mantenida comunicación telefónica con la fiscalía de intervención, la misma avaló lo actuado y dispuso notificación del artículo 60 del CPP por el delito de “Hurto”. Se cumplieron recaudos legales.

Fuente laverdad