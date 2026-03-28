La nafta súper rompió la barrera de los $2.000 en Junín y no hay tregua para el bolsillo

Los conductores de Junín se encontraron hoy con una realidad que impacta de lleno en la economía doméstica: el precio de la nafta súper perforó finalmente el techo psicológico de los $2.000. El salto, que se concretó en apenas siete días, llevó el litro de los $1.932 a los actuales $2.037, un incremento que presiona directamente sobre los costos de logística de toda la región.

Un raid de aumentos sin respiro

La escalada de marzo no dio tregua. El pasado 20 de marzo, un primer ajuste había dejado la Nafta Súper en $1.902 y la Infinia en $2.078. Sin embargo, la estabilidad duró apenas horas: a los pocos días, la variante Premium volvió a subir hasta los $2.107, para alcanzar hoy su valor máximo de $2.225.

Cronología del aumento en marzo

Fecha Nafta Súper Nafta Infinia Estado 20 de Marzo $1.902 $2.078 Inicio del ajuste 23 de Marzo $1.932 $2.107 Segundo retoque Hoy (28 de Marzo) $2.037 $2.225 Récord histórico

El peso de llenar el tanque

Para dimensionar el golpe al bolsillo, la comparación interanual es elocuente. En abril de 2025, llenar un tanque de 50 litros con combustible premium demandaba $78.200. Hoy, ese mismo tanque requiere $111.250.

Son $33.050 de diferencia en doce meses (un 42% de aumento), lo que ha provocado una migración masiva de usuarios que abandonan los combustibles Grado 3 (Premium) para cargar Grado 2 (Súper), intentando que el sueldo rinda un poco más.

Alarma en el sector productivo

El sector agropecuario y de transporte de carga de Junín también está en alerta. El Diesel 500 se posicionó en los $2.244, mientras que la versión premium del gasoil ya orilla los $2.302. Al ser el insumo crítico para los fletes, se espera que esta nueva pizarra se traslade de inmediato a los precios de los productos básicos en las góndolas locales.

Precios actuales en Junín (YPF):