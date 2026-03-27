Una mujer de 94 años herida tras un incendio en su vivienda

Un grave incendio se registró este miércoles por la noche en una vivienda ubicada en la calle Paso al 120, movilizando una dotación del Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad. Como consecuencia del fuego, la propietaria del inmueble, una mujer de 94 años identificada como Leonor Turati, resultó herida.

Al arribar al lugar, el personal especializado constató que las llamas se concentraban en una habitación delantera de aproximadamente 3 x 3 metros. Ante la magnitud de la situación, los bomberos procedieron rápidamente al corte del suministro eléctrico y utilizaron Equipos de Protección Respiratoria Autónoma (EPRA) para ingresar y combatir el foco ígneo mediante el uso de una devanadera.

Consecuencias y salud de la víctima

La propietaria, quien se encontraba en la vivienda al momento del inicio del fuego, sufrió quemaduras en sus brazos y espalda. Tras ser asistida en el lugar por personal de emergencias médicas, fue trasladada consciente al Hospital Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeiro" junto a su nuera. Según se informó, Turati permanece internada bajo observación médica.

Daños materiales

En cuanto a la propiedad, el incendio provocó un ahumamiento generalizado en diversos sectores de la casa. En la habitación donde se originó el fuego, las pérdidas fueron totales, afectando una cama matrimonial, una cama de una plaza, un televisor, un equipo de aire acondicionado, un ropero y diversas prendas de vestir.

Tras lograr la extinción total de las llamas, el personal de bomberos realizó tareas de escombramiento y ventilación mecánica para asegurar el lugar y evitar reinicios.

Fuente laverdad