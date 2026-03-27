Junín ante una oportunidad millonaria: Fiorini deberá definir la adhesión al nuevo Fondo de Restitución anunciado por Kicillof

En una cumbre que recalibró el mapa político de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof lanzó una propuesta que pone a los intendentes de la oposición en una encrucijada. Con la presencia de alcaldes peronistas y radicales, pero con notorias ausencias del PRO y La Libertad Avanza, el Ejecutivo provincial presentó el Fondo de Recupero de la Deuda del Gobierno Nacional.

Para Junín, bajo la conducción de Juan Fiorini, la noticia llega con un fuerte componente pragmático pero también con una "trampa" política: el acceso a fondos frescos depende de una decisión legislativa local que define alineamientos nacionales.

El anuncio: Oxígeno financiero en abril

El ministro de Economía, Pablo López, fue tajante ante los jefes comunales: "Estamos viviendo una situación muy delicada". En ese marco, Kicillof confirmó que en abril se efectivizará la primera cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal, una noticia esperada por Fiorini para sostener la operatividad del municipio frente a la caída de la recaudación.

Sin embargo, el eje de la jornada fue la creación del fondo de recupero. La Provincia decidió que el 16,14% de todo lo que se logre cobrar a Nación por las siete causas judiciales iniciadas ante la Corte Suprema (que incluyen fondos de seguridad, transporte y cajas jubilatorias) será coparticipado a los 135 municipios.

La condición para Junín: El paso por el Concejo Deliberante

A diferencia de otros giros automáticos, este nuevo fondo tiene una condición sine qua non: la adhesión de los distritos.

El intendente de Junín enfrenta ahora una decisión crucial:

El beneficio económico: Adherir permitiría que Junín reciba una porción de los 1.3 billones de pesos que la Provincia reclama por el Pacto Fiscal y otros 750 mil millones por seguridad. Para una ciudad con demandas crecientes en salud y servicios, resignar estos fondos sería un costo alto. El costo político: La reglamentación exige que el Concejo Deliberante de Junín apruebe la adhesión mediante una ordenanza. Esto obligaría al bloque oficialista de Fiorini a votar a favor de una medida que convalida el "relato" provincial de que el Gobierno de Javier Milei le "roba" fondos a los bonaerenses.

El faltazo del PRO y la postura de Fiorini

Mientras que la mayoría de los intendentes del PRO decidieron no asistir a la reunión como señal de rechazo a la gestión de Kicillof, la jefa comunal de Nueve de Julio, María José Gentile, fue la excepción que marcó la necesidad de diálogo.

En Junín, el equipo de Fiorini deberá evaluar si sigue la línea dura de su partido o si prioriza el "fondo de recupero" para blindar las arcas locales.

En los próximos días, cuando se publique la reglamentación del fondo, la pelota quedará en el campo del Palacio Municipal de Junín.