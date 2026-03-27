Grieta en el PRO de la Cuarta: La intendenta de 9 de Julio cortó sola y se diferenció de la postura de Petrecca y Fiorini

La reciente convocatoria del gobernador Axel Kicillof en La Plata para analizar el impacto del ajuste nacional dejó al descubierto una fuerte divergencia de criterios dentro del PRO en la Cuarta Sección Electoral. En un escenario de máxima tensión, la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, rompió filas con el mandato de su bloque y se convirtió en la única representante "amarilla" en dar el presente, marcando un contraste absoluto con la línea trazada por el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, y el Senador Pablo Petrecca, quienes habrían decidido priorizar el posicionamiento electoral y los acuerdos con La Libertad Avanza antes que cualquier instancia de gestión con la Provincia.

Dos caminos para un mismo problema

Desde el entorno de los dirigentes de Junín, la decisión de no asistir fue tajante. Tal como reflejó el portal Junín Digital, para el eje Fiorini-Petrecca, el encuentro no fue más que una maniobra política del gobernador que no ofrece soluciones concretas a los problemas urgentes de los bonaerenses. Bajo esta premisa, el "faltazo" se leyó como un alineamiento con la conducción provincial del PRO, que busca endurecer su perfil opositor y evitar fotos que puedan interpretarse como un aval a la gestión de Kicillof.

Sin embargo, Gentile eligió el camino de la "cortesía institucional". Para la jefa comunal de 9 de Julio, la gravedad de la situación económica —reflejada en la caída de la recaudación y la coparticipación— ameritaba estar sentada en la mesa donde se discutían los números de la provincia.

El factor territorial: El recuerdo de 2025

La diferencia de posturas no es caprichosa. Mientras que en Junín la estrategia parece priorizar la consolidación de un bloque opositor sólido frente al kirchnerismo, en 9 de Julio prima la memoria de la gestión. Gentile no olvida que, durante la crítica inundación de 2025, la administración bonaerense "siempre atendió el teléfono". Esa reciprocidad institucional pesó más que la disciplina partidaria a la hora de decidir su viaje a La Plata.

Diagnóstico compartido, estrategias opuestas

Tras la reunión, Gentile coincidió con el ministro de Economía, Pablo López, en que el parate de la industria y la construcción está asfixiando las cajas municipales. No obstante, mientras Petrecca y Fiorini sostienen que estos debates son "estériles" si no hay recursos inmediatos, la intendenta prefirió escuchar de primera mano la posibilidad de activar fondos previstos en el presupuesto y la eventual coparticipación de recursos que la Provincia reclama a Nación por vía judicial.

Esta jugada de Gentile la posiciona como una dirigente con vuelo propio dentro de la sección, dispuesta a privilegiar los canales de diálogo por sobre la lógica de la "trinchera", incluso cuando eso signifique quedar en la vereda opuesta a los principales referentes de su propio espacio en la región.