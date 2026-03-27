Choque frontal en Ruta 188: un juninense resultó ileso y tres personas fueron hospitalizadas

Un violento accidente vial se registró durante la tarde de este viernes en la Ruta Nacional 188, dejando como saldo tres personas heridas y daños materiales de consideración. El hecho tuvo lugar en el kilómetro 87,5, dentro del partido de Pergamino, cuando por causas que las pericias accidentológicas intentan determinar, colisionaron de frente un automóvil Chevrolet Onix y un utilitario Renault Kangoo.

Según las primeras informaciones, el Chevrolet era conducido por Diego Cataldo, un hombre con domicilio en la localidad de Rojas. Producto del fuerte impacto, Cataldo y otros dos ocupantes que viajaban con él debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital San José de Pergamino para una mejor evaluación de sus lesiones.

Por su parte, el conductor de la Renault Kangoo fue identificado como Mateo De Felice, quien tendría domicilio en la ciudad de Junín. A pesar de la magnitud del choque y la violencia del impacto frontal, el juninense logró salir del habitáculo prácticamente ileso y no requirió asistencia médica de urgencia en el lugar.

En el sitio del accidente trabajó personal policial, servicios de emergencia y bomberos para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que se vio afectado durante las tareas de rescate y remoción de los vehículos.

Fuente diarionucleo

Foto laopiniononline