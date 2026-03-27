Junín será sede de un evento con la presencia de Las Leonas

El próximo 12 de abril a partir de las 12hs en el Club Los Miuras se llevará a cabo una clínica deportiva que contará con la presencia de integrantes del Seleccionado Argentino de Hockey femenino, quienes también concretarán un partido exhibición en un evento pensado para jugadoras, familias y amantes del deporte en general.

La propuesta está organizada por “Fryda Sport”, con el acompañamiento del Gobierno de Junín y se invita a toda la comunidad a disfrutar de la misma.

En este marco, se llevó a cabo un encuentro de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano de la que participaron representantes de la firma “Fryda Sports” e instituciones deportivas que cuentan con la disciplina de hockey femenino para hacer extensiva la convocatoria a las jugadoras de cada club.

Una vez concluida la reunión, Luján Lugli, de la organización “Fryda Sports”, manifestó que “estamos muy ansiosos y expectantes por el evento que se desarrollará el próximo 12 de abril en Junín, el cual tendrá una relevancia de carácter internacional y con la presencia de jugadoras de alto nivel competitivo que integran la Selección Argentina de Hockey”. Luego, comentó que “hay muchos clubes en la ciudad que vienen trabajando con el hockey desde hace años y para nosotros es muy importante que tengan esta posibilidad de recibir a Las Leonas”.