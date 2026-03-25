¡No da respiro! Tercer aumento de YPF en una semana: la Súper quedó a un paso de los $2.000 en Junín

Los conductores de Junín se encontraron con una nueva actualización en los surtidores de YPF. Se trata del tercer incremento registrado en la última semana, consolidando una tendencia alcista que no da tregua al bolsillo de los juninenses.

El cronograma de los aumentos

El raid de ajustes comenzó a mediados de marzo. El pasado 20 de marzo, los valores ya habían sufrido un retoque que dejó la Nafta Súper en $1.902 y la Infinia en $2.078. Sin embargo, esa estabilidad duró poco: días después, la variante Premium subió a $2.107 y, con el último ajuste de hoy, alcanzó los $2.181.

Los nuevos valores en Junín

Tras el último movimiento de precios, las estaciones de la ciudad actualizaron sus pizarras con los siguientes montos por litro:

Nafta Súper: $1.997 (estaba $1.902 el 20/03)

$1.997 (estaba $1.902 el 20/03) Infinia (Premium): $2.181 (estaba $2.078 el 20/03)

$2.181 (estaba $2.078 el 20/03) Infinia Diesel: $2.256 (estaba $2.144 el 20/03)

$2.256 (estaba $2.144 el 20/03) Diesel 500: $2.200 (estaba $2.063 el 20/03)

El impacto en el bolsillo

En el caso de la Nafta Súper, el incremento acumulado en la última semana representa un salto significativo, acercándose rápidamente a la marca de los $2.000 por litro. Por su parte, la Infinia Diesel se posiciona como el producto más costoso del mercado local, superando los $2.250.

Se espera que en las próximas horas el resto de las petroleras (Shell, Axion y Puma) sigan el mismo camino y equiparen sus precios en las estaciones del casco urbano y las rutas de la zona.