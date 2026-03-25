Un detenido por amenazas y violencia de género

Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia fue detenido en el marco de una causa en la que se investigan los delitos de amenazas e infracción a la ley 12.569 (contexto violencia de género) Junín.

La denuncia había sido radicada por una mujer de 26 años, quien vía WhatsApp dijo haber recibido amenazas de muerte.

Solicitadas las medidas cautelares, a la mujer se le ofreció asistencia desde la Dirección de prevención y asistencia en violencia familiar del municipio.

A raíz de tareas investigativas e inteligencia criminal se estableció el paradero del denunciado, quien fue interceptado en Av. san Martin entre República y Laprida, y puesto a disposición de la Justicia.

Fuente laverdad