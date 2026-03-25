El Programa Salud Escolar Bonaerense amplía su alcance

El Programa Salud Escolar Bonaerense continúa expandiéndose en el territorio de la Región Sanitaria III. En el marco de esta política pública, se llevó a cabo el primer abordaje de salud en alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 1 “José de San Martín” de Florentino Ameghino, sumando un nuevo municipio a la red de trabajo que articula al Ministerio de Salud provincial con los equipos locales.

El programa tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud de niñas y niños a través de la detección temprana de problemas de salud, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables. Su implementación se sostiene en convenios firmados entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y los municipios, y se desarrolla actualmente en Chacabuco, General Pinto, General Arenales, Lincoln, Leandro N. Alem y Florentino Ameghino.

En el caso de Florentino Ameghino, los controles de salud estuvieron orientados a habilitar la participación de los estudiantes en natación, actividad que se incorporará a su currícula escolar.

La directora de la Región Sanitaria III, Lic. Lucrecia López, destacó el valor de este tipo de articulación: “El Programa Salud Escolar es una política pública que nos permite llegar a los chicos y las chicas en un momento clave de su desarrollo. Detectar a tiempo cualquier problema de salud puede cambiar el rumbo de una vida.”

López también subrayó el crecimiento sostenido del programa en el territorio: “En 2025 trabajamos en 33 escuelas y llegamos a 550 alumnos. Para 2026 proyectamos llegar a 104 escuelas y más de 2.600 estudiantes. Eso habla de un trabajo serio, construido con los municipios, con las escuelas y con los equipos de salud de cada distrito.”

“Esta es la salud pública que queremos: presente, preventiva y cerca de las familias”, completó la directora.

Los números del programa en la Región Sanitaria III reflejan una política en expansión:

2025: 33 escuelas abordadas · 550 alumnos

2026 (proyectado): 104 escuelas · 2.606 alumnos



Fuente: Región Sanitaria III