Detuvieron al delincuente que se robó pollos y helados de un comercio juninense

Un rápido accionar de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Junín permitió esclarecer un robo registrado en un comercio de la zona de Benito de Miguel al 1600, un hecho que había generado preocupación entre comerciantes del sector. La investigación derivó en la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 21 de marzo. Al arribar a su local, la propietaria constató que autores ignorados habían forzado la puerta de ingreso y provocado destrozos en el interior del establecimiento.

Tras relevar la situación, la comerciante denunció el faltante de mercadería y dinero en efectivo. Entre los elementos sustraídos se encontraban varias hormas de fiambre de distintos tipos, pollos, helados y una suma cercana a los 120 mil pesos.

A partir de la denuncia, la DDI desplegó un operativo que incluyó tareas investigativas y recolección de pruebas, lo que permitió avanzar rápidamente en la identificación del sospechoso.

Finalmente, los efectivos lograron detener a un hombre de 33 años, además de secuestrar elementos de interés que serán clave para el avance de la causa, que ahora continúa bajo la órbita de la Justicia.