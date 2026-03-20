Se termina el verano y los bancos cambian su horario de atención en la provincia

Con el verano llegando a su fin, los bancos radicados en 108 municipios de la provincia de Buenos Aires se alistan para abandonar el esquema de atención estival que mantuvieron durante los últimos meses. Desde el 1 de diciembre, las entidades funcionaron bajo el horario de verano, con una jornada de 8 a 13 horas, tal como ocurre cada año durante la temporada cálida.



El Gobierno bonaerense estableció el domingo 22 de marzo como fecha límite para ese régimen. Sin embargo, dado que el lunes será día no laborable y el martes, feriado, las entidades bancarias no retomarán la actividad hasta el miércoles 25 de marzo, cuando abrirán sus puertas con el nuevo horario.



A partir de esa jornada, los bancos ubicados en esos distritos volverán a operar de 10 a 15 horas, el esquema habitual para el resto del año. El cambio afecta a localidades de toda la geografía bonaerense, desde grandes centros urbanos como La Plata, Bahía Blanca, Junín y Mar del Plata —correspondiente al partido de General Pueyrredón— hasta municipios del interior como Pehuajó, Tandil, Olavarría y Tres Arroyos, entre muchos otros.

La nómina completa de los 108 municipios alcanzados incluye: 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Daireaux, Dolores, Ensenada, Exaltación de la Cruz y Florentino Ameghino.



También se agregan: General Alvarado, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General Lamadrid, General Las Heras, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pinto, General Pueyrredón, General Rodríguez, General Viamonte, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Costa, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Luján, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Marcos Paz, Mercedes, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea, Olavarría, Patagones, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puán, Punta Indio, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell, Villarino y Zárate.