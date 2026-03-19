Carlos Rosenkrantz fue declarado Visitante Ilustre de la UNNOBA

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, fue distinguido como “Visitante Ilustre” por la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en el marco de una actividad desarrollada en la ciudad de Junín.

La distinción fue entregada durante su visita al Colegio de Abogados local, donde el magistrado brindó una charla ante profesionales y público en general. Allí, autoridades universitarias destacaron su trayectoria académica, judicial y profesional, así como su aporte al fortalecimiento del sistema democrático y del Estado de Derecho en la Argentina.

El reconocimiento fue otorgado a pesar del rechazo de Partido Justicialista, quien este miércole shabía emitido un comunicado manifestando su rechazo.

Rosenkrantz cuenta con una extensa carrera en el ámbito jurídico. Entre otros antecedentes, se desempeñó junto al reconocido jurista Carlos S. Nino en la Asesoría Jurídica del presidente Raúl Alfonsín, participando en la elaboración de proyectos de ley orientados a consolidar la democracia y juzgar delitos cometidos durante la última dictadura militar.

En el plano académico, es profesor titular de Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de San Andrés. Además, fue Global Law Professor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York y se desempeñó como profesor visitante en distintas universidades del mundo.

También tuvo participación en procesos institucionales clave, como la reforma constitucional de 1994, donde asesoró a Alfonsín en la Convención Constituyente, y en la reforma de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1996.

En su ejercicio profesional, intervino en causas comerciales y de derechos civiles, representó a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y actuó como testigo experto ante el CIADI en arbitrajes internacionales en los que el país fue parte. Asimismo, fue coárbitro de la Cámara de Comercio Internacional y uno de los fundadores de la Asociación por los Derechos Civiles.

La distinción de la UNNOBA reconoce su trayectoria y su aporte al desarrollo del derecho tanto en el país como a nivel internacional.