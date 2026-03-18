Según una encuesta, Fiorini es el intendente con mayor imagen negativa de toda la región

La consultora CB Global Data dinfundió el nuevo informe del Ranking Seccional de Intendentes del Interior de la provincia de Buenos Aires, correspondiente al mes de marzo de 2026.

El analisis fue realizado en una población mayor de 16 años segun su sexo, nivel educativo, geolocalización y franja etaria, a traves de un cuestionario estructurado de preguntas cerradas con aplicacion directa. El tamaño de la muestra fue de 3.213 casos totales, con un promedio entre 618 y 682 casos por sección electoral.

Resultados de la Cuarta Sección

Los tres intendentes de la Cuarta Sección Electoral mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen a nivel seccional son Jorge Gaute (Alberti), quien lidera el ranking con un diferencial de +21,0 puntos porcentuales; seguido por Darío Golía (Chacabuco), con +19,9 puntos; y en tercer lugar Juan Alberto Martínez (Rivadavia), con un saldo positivo de +18,7 puntos.

En el otro extremo del ranking, el intendente de mayor imagen negativa es el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, quien tan sólo lleva meses en el cargo pero su gestión es la continuidad de la de su cuñado, Pablo Petrecca.

Según dicha encuesta,Fiorini ostenta un 31 % de imagen negativa y se ubica entre los últimos lugares entre los intendentes con peor diferencial de imagen en la sección: Aparece en el 17° lugar (sobre 19) con -7,3 puntos.

Lo llamativo de los datos de la encuesta es que si se toman únicamente los que votaron, los votos negativos llegan al 56,67%