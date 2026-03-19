Aputan al municipio por la falta de alimentos en las escuelas de Junín

La Jefa Distrital de Educación, Paola Berro, expresó su profunda preocupación ante la falta de alimentos en los comedores escolares de Junín al inicio del ciclo lectivo, una situación que afecta directamente a miles de estudiantes que dependen del servicio alimentario escolar.

En ese sentido, Berro señaló que la problemática no responde a una falta de recursos, sino a una clara deficiencia en la planificación por parte del Municipio. “La licitación para la provisión de alimentos se realizó recién durante el mes de febrero, con apertura de sobres el día 25, es decir, apenas dos días hábiles antes del inicio de clases. Esto demuestra una total falta de previsión”, sostuvo.

Asimismo, explicó que, una vez realizada la apertura de sobres, se inicia un proceso administrativo que puede extenderse entre 10 y 15 días hasta la adjudicación definitiva. “Esto significa que, al momento de lanzar la licitación, desde el Municipio ya sabían que no iban a llegar con los tiempos necesarios para garantizar la comida en las escuelas desde el primer día de clases”, remarcó.

Berro fue contundente al afirmar que la situación podría haberse evitado: “La licitación debería haberse llevado adelante en enero, adjudicarse durante febrero y asegurar que el 2 de marzo cada escuela contara con los alimentos correspondientes. No es un problema de dinero, es un problema de gestión y de prioridades”.

La Jefa Distrital además contó que “de acuerdo al relevamiento que se realiza día a día en las escuelas, durante esta semana los chicos estuvieron comienzo pizza, fideos, tarta de acelga, zapallitos, en algunos casos atún, polenta, alguna ensalada de remolacha, mientras que en otras escuelas las propias docentes tuvieron que comprar insumos para hacer las pizzas o fideos con tuco”.

Finalmente, subrayó la gravedad del impacto social de esta situación: “Estamos hablando de chicos y chicas que permanecen muchas horas en la escuela y que, en muchos casos, dependen de ese plato de comida diario. La falta de previsión no puede recaer sobre ellos”.

Desde la Jefatura Distrital se instó a las autoridades municipales a regularizar de manera urgente el servicio y garantizar el derecho a la alimentación de todos los estudiantes de Junín.