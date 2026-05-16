La DDI Junín esclareció dos robos tras un allanamiento y atrapó a un estafador prófugo

En una jornada de intensos procedimientos, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad del municipio, logró resolver dos robos recientes en la ciudad y hacer efectiva la captura de un sospechoso que se encontraba prófugo.

Allanamiento y secuestro de droga en Villa del Parque

La primera investigación, coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, se inició tras cometerse dos robos calificados consecutivos en la zona. El primero de ellos ocurrió en una vivienda ubicada en las calles Querandíes y Tobas, donde los delincuentes rompieron una puerta balcón para llevarse una consola y un parlante Sony Muteki. El segundo hecho damnificó al buffet del Club Los Miuras, en calle Renqueles al 1000, de donde sustrajeron una pava eléctrica, una caja registradora, una carretilla y bebidas alcohólicas. Si bien el Comando de Patrullas recuperó parte del botín cerca de una de las canchas del club, los autores continuaban libres.

El análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad municipales y las tareas de campo de los detectives permitieron identificar a uno de los sospechosos. Con las pruebas en mano, la justicia ordenó el registro de un domicilio en el barrio Villa del Parque.

El operativo resultó un éxito: las fuerzas policiales detuvieron a un joven de 20 años imputado por el delito de "Robo". En el lugar se secuestró un buzo negro con la inscripción "BROOKLYN" en letras blancas y amarillas, vestimenta idéntica a la registrada en las filmaciones durante los asaltos. Además, de forma urgente, se incautaron dos plantas de marihuana de 1,80 metros de altura en el patio, con un peso de más de 4 kilos. Por este hallazgo, la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes notificó a otro residente de 40 años por la infracción a la Ley 23.737.

Captura de un estafador en el centro de la ciudad

En un procedimiento completamente independiente, personal de la DDI Junín que realizaba tareas de observación en la zona céntrica identificó y detuvo a un hombre de 32 años en la esquina de España y Cabrera.

El sujeto presentaba un pedido de captura activo por el delito de "Estafa", bajo la órbita de la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Junín. Tras su detención en la vía pública, fue trasladado de inmediato a la sede judicial para prestar su declaración indagatoria.

Fuente junin24