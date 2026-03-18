Susto en la zona ferroviaria: Bomberos sofocaron un incendio en un vagón que transportaba carbón

Una dotación del Cuartel de Bomberos de Junín debió intervenir de urgencia en las primeras horas de este miércoles para sofocar un principio de incendio declarado en una formación ferroviaria. El hecho ocurrió cerca de las 06:20 hs, tras recibir un aviso telefónico de un trabajador ferroviario que alertaba sobre la presencia de llamas en uno de los vagones.

El siniestro se localizó en la zona de General Paz y el Pasaje La Porteña, justo cuando el tren de carga hacía su ingreso a la estación local. Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo afectó de forma parcial a un vagón cargado con carbón, el cual se encontraba ubicado al final de la formación.

Tareas de extinción y enfriamiento

Al arribar al lugar, los bomberos iniciaron rápidamente las tareas de extinción y enfriamiento mediante el uso de líneas de agua. El objetivo principal fue disminuir la temperatura del material combustible para evitar que el fuego se propagara al resto de la carga o a otros vagones.

Desde el cuartel confirmaron que la formación era estrictamente de carga y no transportaba pasajeros, por lo que no hubo personas en riesgo durante el incidente.

Evaluación de daños

Tras lograr el control total de la situación, el personal ferroviario procedió a evaluar si el vagón afectado podía continuar la marcha o si debía ser desenganchado para una revisión más exhaustiva. Una vez finalizadas las maniobras de seguridad y sin registro de presencia policial en el sector, la dotación de bomberos regresó al cuartel central.