Secuestraron dos autos en el marco de una investigación por robo agravado

Efectivos policiales locales secuestraron dos vehículos e investigan a dos miembros de la comunidad gitana en el marco de una causa por robo agravado.

Se trata de una Chevrolet Astra y un Volkswagen Gol. Además, en los operativos dispuestos por la Justicia se incautaron dos teléfonos celulares.

Una de las denunciantes indicó que el rodado había sido sustraído de su domicilio, sobre la calle Entre Ríos, por tres individuos con rostros cubiertos, guantes y que portaban un arma blanca.

Tras tareas de campo y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas se logró detectar y hacer seguimiento del vehículo, resultando ser Chevrolet Astra , el cual tras fugar tuvo apoyo de otro vehículo (el Volkswagen Gol).

Posteriormente se procedió al secuestro de los rodados en Av. San Martin y Derqui; y en Av. San Martin entre Paso y Pringles.

Fuente laverdad