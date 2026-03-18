Burgos: “Es preocupante que quieran eliminar la Agencias Territoriales del Ministerio de Trabajo de Nación”

El concejal y actual presidente del Consejo del Partido Justicialista de Junín, Fernando “Turi” Burgos, manifestó su preocupación ante las versiones que anticipan un nuevo recorte en la Secretaría de Trabajo de la Nación que incluye el desmantelamiento de las Agencias Territoriales y el despido de 1.600 trabajadores.

Brugos indicó que “es realmente preocupante que se avance en ese sentido, ya que se trata de un gran retroceso en las políticas públicas de empleo. Algo así debilita el rol del Estado en control del empleo en negro y precarizado y deja a los trabajadores sin un ámbito de defensa de sus derechos clave”.

En este marco, Fernando Burgos, ex jefe de la Agencia Territorial de Junín, expresó:

“Las Agencias Territoriales cumplen un rol irremplazable en cada distrito. No sólo acercan el Estado a los trabajadores, sino que permiten intervenir rápidamente ante situaciones de abuso, informalidad y vulneración de derechos. Su desmantelamiento significa dejar a miles de argentinos completamente desprotegidos”.

“Esto no es solo un recorte administrativo. Es una decisión política que afecta directamente la vida de las personas, sobre todo de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado. Sin presencia territorial, no hay control, y sin control, crece la explotación”, afirmó el concejal de Fuerza Patria.

Estas medidas se suman a un conjunto de políticas que vienen deteriorando el entramado productivo y social: la flexibilización laboral, el debilitamiento de la industria nacional, el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología, el ajuste fiscal permanente, el congelamiento de salarios y la pérdida del poder adquisitivo.

“Estamos frente a un modelo que prioriza el ajuste por sobre el trabajo y la producción. Y eso siempre termina perjudicando a los sectores más vulnerables”, concluyó Burgos