Están los árbitros

Sarmiento atraviesa una semana importante que tendrá como epílogo el encuentro frente a Aldosivi de Mar del Plata. El encuentro correspondiente a la décima segunda fecha se jugará en el Estadio Eva Perón, el domingo a las 15.30 horas, y este martes quedó establecido que Bruno Amiconi será el árbitro.

El Verde viene de ser derrotado ante River Plate y regresará a Junín en donde consiguió los tres triunfos que tiene hasta el momento (empató otro y perdió el restante); en tanto que la semana de entrenamientos comenzó el martes y finalizará el sábado.

Para armar el equipo para enfrentar a los marplatenses, en un duelo directo por la permanencia, Facundo Sava no podrá contar con Gabriel Díaz, quien fue expulsado el domingo pasado; mientras que el cuerpo técnico aguarda por la recuperación de Mauricio Martínez, ausente en el Monumental por una dolencia muscular.

Autoridades

Árbitro principal: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Matías Bianchi

Árbitro asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco