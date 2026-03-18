Junín en vilo ante el plan de nación de cerrar las delagaciones de la Agencia Territorial de Trabajo

La reestructuración del Ministerio de Capital Humano proyecta el cese de delegaciones en todo el país y pone en riesgo 1.600 puestos de trabajo. En Junín, 20 familias y miles de beneficiarios de programas laborales enfrentan la incertidumbre de un cierre inminente.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello, avanza en un plan de profunda reestructuración de la Secretaría de Trabajo que contempla el cierre de sus delegaciones territoriales. De concretarse esta iniciativa, 1.600 empleados en todo el país perderían sus puestos, desmantelando la presencia del Estado en el interior y centralizando la atención en Buenos Aires.

Alerta máxima en la Agencia Territorial Junín

En nuestra ciudad, la Agencia Territorial Junín se ha declarado en estado de alerta y asamblea permanente. No se trata solo de una estadística administrativa: son 20 trabajadores locales cuya continuidad laboral pende de un hilo, y con ellos, la estabilidad económica de sus familias.

El impacto de este posible cierre en la economía local es directo. Se estima que, de hacerse efectivo el desguace, dejarían de circular en Junín aproximadamente 25 millones de pesos mensuales en concepto de salarios, un golpe seco al consumo en los comercios de barrio que ya atraviesan un contexto recesivo.

Un vacío en la protección del trabajador

La oficina local no es un ente burocrático más; es el nexo directo para 22 municipios de la región. El cierre de esta sede implicaría consecuencias graves para la comunidad:

Aumento de la desprotección: Se debilita la fiscalización del trabajo no registrado, dejando la puerta abierta a una mayor informalidad laboral en la zona.

Se debilita la fiscalización del trabajo no registrado, dejando la puerta abierta a una mayor informalidad laboral en la zona. 2.000 vecinos afectados: Aproximadamente esa es la cantidad de personas en los municipios de influencia de la Agencia (y 450.000 en toda la Provincia) que dependen de programas de inserción, capacitación y acompañamiento como el actual "Volver al Trabajo".

Aproximadamente esa es la cantidad de personas en los municipios de influencia de la Agencia (y 450.000 en toda la Provincia) que dependen de programas de inserción, capacitación y acompañamiento como el actual "Volver al Trabajo". Abandono de sectores vulnerables: Los programas de entrenamiento para personas con discapacidad y el apoyo a emprendimientos y cooperativas quedarían sin el seguimiento presencial necesario para su éxito.

Defensa del territorio

Los trabajadores de la Agencia denuncian que la "desterritorialización" es, en la práctica, un desmantelamiento de los derechos laborales. Sin la oficina de Junín, la atención a sindicatos, los cursos de formación profesional y la orientación para desempleados quedarían reducidos a gestiones digitales impersonales o trámites a realizar a cientos de kilómetros.

Hoy, la comunidad de Junín se enfrenta al riesgo de perder una herramienta clave para la justicia social y el desarrollo económico regional. La defensa de estos puestos de trabajo es también la defensa de la presencia del Estado donde más se lo necesita.