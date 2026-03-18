Reprograman el Festival Pampa en Junín

El Festival Pampa, uno de los eventos gastronómicos más esperados de la región, no se realizará este fin de semana como estaba previsto. Así lo confirmó Yael Bonzanini, presidenta de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Junín, quien explicó que la medida responde estrictamente a las condiciones climáticas adversas.

“Hay mucha inversión, son muchas las personas involucradas, y ante la posibilidad de que llueva mucho el fin de semana decidimos reprogramarlo”, señaló Bonzanini a laverdad. El principal inconveniente radica en el viernes, día clave para el armado de los puestos, donde los pronósticos indican precipitaciones intensas que pondrían en riesgo la logística y el esfuerzo de los participantes.

Posibles nuevas fechas

Aunque la postergación es un hecho, la organización ya trabaja en el nuevo calendario. Según adelantó la referente del sector se están evaluando dos alternativas:

Semana Santa. El fin de semana previo a las festividades religiosas.

La definición final dependerá de las gestiones que la entidad realice en las próximas horas para coordinar agendas con proveedores, expositores y autoridades. “Tenemos que hablar con muchas personas y hacer coincidir las voluntades”, concluyó Bonzanini, priorizando la seguridad y el éxito de un evento que promete ser una gran vidriera para la gastronomía local.