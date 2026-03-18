Rechazan la presencia en Junín de Carlos Rosenkratz, juez de la Corte Suprema de Justicia

A través de un comunicado, el Partido Justicialista de Junín rechazó la presencia del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkratz, argumentando que el accionar de la Corte ha sido parte de un proceso que ha vulnerado garantías fundamentales, señala el escrito. También rechazaron su declaración como "visitante ilustre".

Comunicado

Desde el Partido Justicialista de Junín expresamos nuestro más enérgico rechazo a la presencia del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, en nuestra ciudad, así como también a su declaración como “visitante ilustre”.

Esta distinción resulta particularmente agraviante en el contexto actual, donde amplios sectores de la sociedad advierten una clara persecución judicial contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Entendemos que el accionar de la Corte Suprema, de la cual Rosenkrantz es miembro, ha sido parte de un proceso que ha vulnerado garantías fundamentales, afectando el normal funcionamiento de la democracia.

No se trata de un hecho aislado, sino de una serie de decisiones que han consolidado un esquema de judicialización de la política, en el que se proscribió a una de las principales dirigentes del movimiento nacional y popular. Este tipo de prácticas atentan contra la voluntad popular y debilitan la confianza en las instituciones.

En este marco, declarar “visitante ilustre” a quien integra el máximo tribunal responsable de convalidar estas maniobras resulta inaceptable para quienes creemos en una justicia verdaderamente independiente, imparcial y al servicio del pueblo.

Desde el peronismo de Junín, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la democracia y de los derechos políticos, y nos solidarizamos con Cristina Fernández de Kirchner.

Por todo ello, solicitamos que revisen esta decisión, que no representa el sentir de una gran parte de nuestra comunidad.

Partido Justicialista de Junín