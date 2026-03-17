Cayó “La Renga”, la líder de una red narco que operaba en Junín

La Delegación Departamental de Investigaciones del Trafico de Drogas Ilícitas Junín, inicio una investigación por comercio de sustancias estupefacientes en la ciudad de Junín, con la digna intervención del Juzgado Federal de 1° Instancia, a cargo del Sr. Juez Federal Dr. Héctor Pedro Plou, Secretaria Penal a cargo del Dr. Tobías Rueda y Fiscalía Federal a cargo del Dr. Eduardo Norberto Varas todos del Departamento Judicial de Junín, pesquisa la cual consta con meses de tareas investigativas encubiertas, donde se estableció que una persona del sexo femenino apodada “LA RENGA”, se encontraba distribuyendo sustancias prohibidas a otra femenina que se encargaban de comercializar en menor escala el material estupefaciente en este medio.-

Por otro lado es dable hacer mención que la investigada posee un amplio y frondoso prontuario delictual, donde en el último periodo se constató que fue vinculada a numerosos hechos de violencia en distintos barrios de la ciudad de Junín evidenciando una conducta totalmente anarquista denotando un estilo de vida orientado a la concupiscencia manteniendo al vilo a varios habitantes de esta localidad.- Extendiendo el Juzgado Federal 3 órdenes de allanamientos, en el barrio “San Francisco”, para el día viernes 13 , las que fueron ejecutadas en horas de la tarde-noche; obteniendo como resultado el secuestro de bolsas y envoltorios de sustancia Marihuana de diferentes tamaños y guarismos

También más de 50 envoltorios de sustancia Cocaína de máxima pureza, balanza de precisión, dinero en efectivo, un revolver calibre 22 con 4 cartuchos intactos en su almacén cargador, recortes de nylon, telefonía celular y demás elementos de interés para la prosecución de la causa.-

Asimismo de acuerdo a directivas impartidas por el magistrado Federal de intervención se procedió a la detención e incomunicación de una persona del sexo femenino, la cual quedó alojada en dependencia Policial, para posterior traslado en horas de la mañana a sede judicial, a los efectos de cumplimentar declaración indagatoria.-

Fuente juninhoy