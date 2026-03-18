Toma de posesión del padre Hernán Lucia como nuevo cura párroco de nuestra comunidad San Francisco de Asis
La Eucaristía fue presidida por nuestro arzobispo, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, acompañado por el obispo auxiliar Mauricio Landra, junto al padre Gustavo Gazpoz y los diáconos Raúl Di Fiori y Germán Ruggeri
"Damos gracias a Dios por este nuevo comienzo y encomendamos al padre Hernán para que el Señor lo acompañe en su misión pastoral entre nosotros. Que, como comunidad, podamos caminar juntos en la fe, creciendo en el amor a Cristo y en el servicio a los hermanos.
Además, en esta misma celebración recibimos una hermosa noticia: el arzobispo designó a nuestra parroquia Templo Jubilar en el marco de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, un regalo y una invitación a vivir un tiempo especial de gracia y renovación espiritual." destacaron
Fuente juninhoy