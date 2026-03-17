Dudas sobre el nuevo centro comercial en la ex Bodega Fecovita: piden informes y advierten con la clausura

El avance de las obras en el emblemático predio de la ex Bodega Fecovita ha despertado interrogantes en el arco político local. A través de un proyecto de comunicación, la concejal Belén Veronelli, del bloque La Libertad Avanza, solicitó al Departamento Ejecutivo un informe detallado sobre las condiciones legales y administrativas en las que se desarrolla el nuevo centro comercial.

La iniciativa busca echar luz sobre varios puntos grises del proyecto. Entre los requerimientos más destacados, la edil exige la presentación de toda la documentación respaldatoria que vincula a la cooperativa Fecovita con los desarrolladores privados, incluyendo las actas de asamblea donde los socios habrían autorizado a la entidad a incursionar en el rubro inmobiliario.

Faltas administrativas y zonificación

Uno de los puntos que más suspicacia genera es la ausencia del cartel de obra, un requisito obligatorio en toda construcción para identificar a los profesionales responsables y el número de expediente municipal. En este sentido, Veronelli solicitó explicaciones sobre por qué este elemento brilla por su ausencia en el predio.

Asimismo, el proyecto pide clarificar si se otorgaron medidas excepcionales que modifiquen el espíritu del Código de Ordenamiento Urbano para la Zona ZR, y si existe un estudio de impacto ambiental que avale el funcionamiento futuro del centro comercial en ese sector de la ciudad.

Advertencia de clausura

El pedido de informes no es meramente administrativo, sino que conlleva una advertencia directa. En el Artículo 7° del proyecto, la concejal solicita formalmente que, en caso de no existir la documentación completa que respalde el emprendimiento, el municipio proceda a la clausura provisoria de la obra de manera inmediata.

Ahora, la pelota está en el campo del Concejo Deliberante, que deberá dar tratamiento al pedido, y del Ejecutivo Municipal, que tendrá que responder si el ambicioso proyecto comercial cuenta con todos los papeles en regla o si, por el contrario, avanza al margen de la normativa vigente.

COMUNICACIÓN

Artículo 1°)- Solicitar al Departamento Ejecutivo elevar a este Cuerpo Deliberativo toda documentación presentada por Fecovita y/o personas particulares respecto a la construcción de un Centro Comercial en las instalaciones de la Ex Bodega FECOVITA.

Articulo 2°)- Solicitar copia de la documentaciòn legal donde conste: a) el Convenio firmado entre terceros y la Cooperativa Fecovita para el desarrollo del mencionado proyecto, b) Acta de Asamblea de Socios e FECOVITA donde se aprueba la firma de dicho convenio, c) Acta donde los socios autorizan a la Cooperativa Fecovita a

involucrarse en el rubro Negocios inmobiliarios.

Articulo 3°)- Solicitar al D.E informe si existieron medidas excepcíonales por la que se modificó en espíritu del Código de Ordenamiento Urbano en los referido a la Zona ZR.

Articulo 4°)- Solicitar al D.E. informe sobre la OBLIGATORIEDAD de exhibir CARTEL DE OBRA, y el motivo porque en esta obra está ausente.

Articulo 5°)- Solicitar al D.E. eleve, si existiò un estudio de impacto ambiental respecto al futuro funcionamiento del mencionado Centro Comercial.

Articulo 6°)- Solicitar al D.E. eleve el proyecto completo presentado por los responsables del Centro Comercial.

Articulo 7°)- Solicitar al D.E. que de no existir documentaciòn completa respaldatoria del emprendimiento, tal como exigimos en el proyecto; solicitamos se proceda, en forma provisoria, a la clausura de dicha obra.