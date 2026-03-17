El jardín maternal municipal "Travesuras" celebró sus 35 años

Durante el festejo, Yanette Maggetti, docente responsable del Jardín Travesuras, expresó su orgullo por el camino recorrido y destacó el trabajo del equipo que forma parte de la institución: “Por suerte, Travesuras tiene un equipo maravilloso, que es lo que hace que todas las familias sigan confiando en nosotras y que la matrícula se complete muy rápido, el funcionamiento del jardín abarca desde los 45 días hasta los dos años, con propuestas pedagógicas acordes a cada etapa, donde el aprendizaje y la estimulación se desarrollan a través del juego, nos da muchísima felicidad que siga siendo un espacio elegido por los vecinos para traer a sus hijos”.

En continuidad, destacó que “el acompañamiento a las primeras infancias es clave para el desarrollo futuro, y desde estos espacios siempre apostamos al desarrollo desde las primeras infancias, lo cual es fundamental para los siguientes aprendizajes, hay un fuerte vínculo con la comunidad, muchas familias eligen el jardín desde hace décadas, incluso generaciones que hoy traen a sus hijos y nietos, lo que representa un orgullo pleno y una historia que seguimos construyendo juntos”.

Por su parte, Adriana Suma, una de las directora de Educación del Gobierno de Junín, hizo hincapié en la importancia de estos espacios dentro de las políticas públicas educativas y subrayó: “Revalorizamos el trabajo que hacen todos los docentes que conforman los equipos de los jardines maternales, que dan respuesta a muchas familias de diferentes barrios de la ciudad, la educación continua siendo una prioridad para la gestión del intendente Juan Fiorini, tanto en la etapa inicial como en el desarrollo de múltiples propuestas educativas”.

“Desde la Dirección de Educación no solo trabajamos con los jardines maternales, sino que de allí derivan múltiples propuestas que revalorizan, potencian y jerarquizan la educación, hubo un trabajo previo al inicio del ciclo lectivo, que permitió contar con equipos completos desde el primer día, y celebramos poder acompañar este nuevo aniversario junto a toda la comunidad educativa, felicitamos a todo el equipo que hace este jardín y hoy festejar junto a las familias nos llena de felicidad”, indicó, al mismo tiempo que hizo referencia que desde el área se trabaja de manera integral para fortalecer el sistema educativo local.

Por su parte, Verónica Ferrarezi, también directora de la Dirección de Educación, destacó la continuidad de las políticas públicas en materia educativa y agregó que “desde el Municipio se viene trabajando fuertemente en educación, primero con la gestión de Pablo Petrecca y actualmente con el intendente Juan Fiorini, apostando a todas las etapas formativas, actualmente Junín cuenta con ocho jardines maternales, que en conjunto representan 13 servicios distribuidos en distintos turnos para dar mayor cobertura a las familias”.

Además, remarcó que el trabajo educativo trasciende el nivel inicial y se articula con otras instituciones y programas, detallando: “Acompañamos a escuelas provinciales, brindamos capacitaciones y desarrollamos iniciativas como OVO, Casita del Saber y el programa Crecer en tu Barrio, también complementamos con el impulso de propuestas de apoyo escolar en sociedades de fomento, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acceso a la educación en todos los sectores de la ciudad”.

“Hubo un gran trabajo, con la incorporación de nuevos juegos en patios, tareas de pintura, acondicionamiento edilicio y la provisión de materiales didácticos y recursos necesarios para enriquecer las propuestas pedagógicas, en articulación con distintas áreas municipales como Obras Públicas, y cuando hablamos de iniciativas pedagógicas sumamos inglés, educación física y música, todo pensando en los niños y los estímulos necesarios para esta etapa de sus vidas, celebramos los 35 años de vida de Travesuras, su equipos y la formación que se brinda, con todas las familias presentes notamos que realmente en elegido”, declaró por último la funcionaria, agregando además el importante trabajo realizado en la puesta en valor de los jardines maternales, con mejoras en infraestructura, equipamiento y espacios recreativos.