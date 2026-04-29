Otro golpe al bolsillo: YPF rompió el congelamiento que había anunciado y volvió a subir los combustibles

La tregua duró menos de lo esperado. En un giro inesperado que contradice los anuncios oficiales de principios de mes, el Gobierno Nacional —que había asegurado un congelamiento de precios por 45 días en los surtidores de YPF— no pudo contener un nuevo ajuste en la red de estaciones de servicio de la petrolera de bandera.

El malestar de los conductores es total. Mientras la narrativa oficial sostenía que los combustibles serían un ancla contra la inflación durante casi seis semanas, la realidad en los surtidores muestra una cara muy distinta. El incumplimiento de la promesa gubernamental deja a los usuarios con un esquema de precios que vuelve a desequilibrar los presupuestos familiares de un día para el otro.

Los nuevos valores en pizarra

Tras el ajuste registrado el día de ayer, los precios de referencia en la red YPF quedaron configurados de la siguiente manera:

Nafta Súper: $2.063

Infinia (Premium): $2.254

Infinia Diesel: $2.321

Diesel 500: $2.260

La promesa incumplida

para frenar la escalada de costos logísticos. Sin embargo, el aumento aplicado ayer dejó ese compromiso sin efecto, marcando una nueva brecha de desconfianza entre los anuncios de la Casa Rosada y la realidad que enfrentan los argentinos cada vez que pasan por el surtidor. de mayo día(hasta mediadosLa principal crítica recae sobre la falta de previsibilidad. Hace apenas unos días, desde el Ejecutivo se había emitido un mensaje de alivio asegurando que los valores de YPF no tendrían movimientos durante 45