Operativo en el barrio Almirante Brown: detuvieron a un joven por robos reiterados e impidieron una usurpación

La Comisaría Segunda de Junín fue el epicentro de dos importantes actuaciones policiales que culminaron con la puesta a disposición judicial de cuatro personas. El primer caso tuvo como protagonista a un joven de 25 años, señalado como el autor de al menos dos ilícitos cometidos recientemente en la ciudad. El Gabinete Investigativo logró determinar que el sospechoso estaba vinculado tanto a un arrebato ocurrido en la esquina de Alberdi y Chávez como a la sustracción de pertenencias del interior de un vehículo estacionado sobre la calle Rivadavia al 1500.

El avance de la causa fue posible gracias a un exhaustivo relevamiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local y de dispositivos privados, que permitieron identificar al sujeto como el responsable de ambos hechos bajo la modalidad de robo y hurto. Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos en el barrio Almirante Brown. En el primero de ellos, los efectivos junto al Grupo Motorizado SASU procedieron a la detención del imputado y al secuestro de la vestimenta utilizada durante los incidentes. En el segundo domicilio, ubicado en las inmediaciones de calles Bozzetti y Ameghino, se logró recuperar un teléfono celular que había sido sustraído.

En forma simultánea, el Comando de Patrullas intervino en un segundo episodio tras un llamado de alerta al sistema de emergencias. El despliegue se produjo en la intersección de Rivadavia y Vuelta de Obligado, donde se denunció la presencia de personas extrañas dentro de un inmueble. Al arribar al lugar, los agentes sorprendieron a dos mujeres de 42 y 22 años y a un hombre de 24, quienes habían forzado la cerradura de un departamento destinado a alquiler con la clara intención de usurparlo.

Todos los involucrados fueron trasladados a la dependencia policial. Mientras que el primer detenido enfrenta cargos por robo y hurto en concurso real, las tres personas capturadas en la propiedad privada fueron imputadas por el delito de usurpación. La Fiscalía interviniente ya tomó intervención en ambos casos para continuar con los procesos legales correspondientes.