Héroes de uniforme: la rápida reacción policial que salvó la vida de una beba en General Pinto

Un episodio cargado de tensión terminó con un final aliviador en la localidad bonaerense de General Pinto, donde una beba de apenas 8 meses estuvo al borde de la asfixia tras tragarse el envoltorio de un alfajor.

Todo se desencadenó en la plaza principal, en la intersección de Avenida Mitre entre Villegas y Alsina. Allí, una pareja comenzó a pedir ayuda a los gritos al notar que su hija no podía respirar. La desesperación era total.

Efectivos de la Estación de Policía Comunal que patrullaban la zona advirtieron la situación y acudieron de inmediato. Al llegar, comprobaron que la beba tenía las vías respiratorias obstruidas, por lo que uno de los agentes actuó sin demoras y le practicó la maniobra de Heimlich adaptada para lactantes.

La intervención resultó clave: la menor logró expulsar el papel que le impedía respirar y comenzó a reaccionar. Sin embargo, ante la gravedad del cuadro, los policías decidieron trasladarla de urgencia junto a sus padres al Hospital Municipal.

Durante el trayecto, continuaron con las tareas de asistencia hasta que finalmente la beba ingresó al centro de salud, donde fue atendida por el médico de guardia y sometida a los controles correspondientes.

De acuerdo a fuentes oficiales, la niña evolucionó favorablemente y se encuentra fuera de peligro. Desde la fuerza destacaron que la rápida reacción y la correcta aplicación de maniobras de primeros auxilios fueron determinantes para evitar un desenlace fatal.

Fuente infocielo