“Yo también quise estar presente”: Juan Fiorini respaldó el debut del Festival Talent en Junín

El anfiteatro de la plaza Veteranos de Malvinas se transformó este domingo en el epicentro de la cultura joven de la ciudad con la esperada realización de la primera edición del Festival Talent. El evento, que debió ser reprogramado anteriormente por mal tiempo, logró finalmente convocar a una importante cantidad de vecinos que desafiaron las bajas temperaturas para acompañar a las nuevas promesas del arte juninense. La jornada contó con el respaldo institucional del intendente Juan Fiorini, quien subrayó su compromiso con el área al afirmar: "Yo también quise estar presente para apoyar a Juventud y a todos los jóvenes que demostraron su talento en esta oportunidad".

Desde la Dirección de Juventud, Lucila Romero manifestó su satisfacción por el nivel de las propuestas artísticas y recordó que la convocatoria original superó los 40 inscriptos, la mayoría de los cuales están dando sus primeros pasos en la música. La funcionaria remarcó que este encuentro no fue un hecho aislado, sino el comienzo de un ciclo itinerante que recorrerá distintos espacios públicos de Junín durante el resto del año. El objetivo central es que cada joven, ya sea solista o integrante de una banda, encuentre en el municipio un aliado para potenciar su carrera desde los inicios.

La diversidad de géneros musicales fue uno de los sellos distintivos de la tarde. Un ejemplo de ello fue la presentación de la banda Pensamiento Oceánico, cuyos integrantes compartieron su entusiasmo tras interpretar clásicos del folclore argentino. Los músicos valoraron la transición desde sus grabaciones en estudios caseros hacia un escenario formal frente al público, destacando el acompañamiento de amigos y familiares que permanecieron en la plaza a pesar del frío persistente.

Para complementar la propuesta cultural, el programa Mercado en tu Barrio también dijo presente con su despliegue de feriantes y productores alimenticios. Jorgelina Meccia, coordinadora de Asuntos Agropecuarios, explicó que la integración de la feria al festival buscó crear una experiencia integral para los asistentes, permitiendo que los productores regionales expongan su trabajo en un marco de alta concurrencia. De esta manera, el Festival Talent se consolidó en su debut como una herramienta de fomento tanto para el arte como para el desarrollo económico local.